Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 19 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 17 – пострадали, среди них четверо детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Изюме погиб 26-летний мужчина. Еще 12 человек получили взрывные ранения. Среди пострадавших – годовалая девочка, 14- и 17-летние ребята, а также 16-летняя девушка. 81-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.

Также ранения получили 62-летний мужчина на трассе между Золочевом и Дергачами, 63-летняя женщина в Осколе, 68-летний мужчина в Подлимане и 45-летний мужчина между Шиповатым и Андреевкой.

Российские войска атаковали Киевский и Шевченковский районы Харькова беспилотниками.

В целом по области враг применил 9 КАБов, РСЗО, БпЛА "Герань-2", "Ланцет", 5 дронов "Молния", 8 FPV-дронов и 205 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура в Харькове и нескольких районах области. В частности, повреждены жилые дома, автомобили, учебные и медучреждения, магазины, кафе, хозяйственные и административные здания, электросети и другие объекты.

Напомним, в ночь на 15 сентября РФ атаковала Украину 200 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.