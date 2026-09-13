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13 сентября 2026, 10:55

РФ атаковала границу Украины и Польши

13 сентября 2026, 10:55
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Фото из открытых источников
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В ночь на 13 сентября россияне атаковали пропускной пункт "Ягодин" на украинско-польской границе. При этом утром снова сообщали о взрывах.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, передает RegioNews.

В СМИ сообщали о "прилете" по автозаправочной станции возле пограничного пункта пропуска "Ягодин". На одном из кадров можно увидеть, что огонь охватил АЗС, а также находившиеся неподалеку грузовики. Также несколько раз фиксировали движение вражеских средств поражения к границе с Польшей.

Утром 13 сентября сообщали о новых взрывах. В сети сообщили об атаках прямо у пассажирских поездов. Также руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко и глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердили удар РФ по пункту пропуска с Польшей.

"Это не просто продолжение ее атак на наши государственные границы. Это путинский террор, который "стучит" непосредственно в двери ЕС и НАТО. Российские варвары уже у ваших ворот, дорогие партнеры", - прокомментировал глава МИД Украины.

Напомним, 12 сентября россияне атаковали железную дорогу на Волыни и в Фастове в Киевской области. В Луцке попали дроном по пассажирскому поезду.

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