В Сумской области из-за атак РФ пострадали три человека, среди них подросток

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За прошедшие сутки российские войска 25 раз обстреляли 20 населенных пунктов Сумской области. На местах работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в Свеской общине в результате удара беспилотника ранения получили 62-летний мужчина и 40-летняя женщина. Также повреждено хозяйственное сооружение.

В Сумской городской общине повреждены частные дома, СТО, офисное помещение и автомобили. В Степановской общине поврежден частный дом и автомобиль.

В Середино-Будской общине в результате обстрелов повреждены многоквартирный и частный дома, магазин и мопед.

Кроме того, утром в Сумской городской общине 15-летний парень получил травмы в результате удара БпЛА. Поврежден дом и автомобиль.

По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса – военные преступления.

Напомним, утром 15 сентября российские войска атакуют беспилотниками Киев. Были зафиксированы попадания в Дарницком и Оболонском районах города.

Всего в ночь на 15 сентября РФ атаковала Украину 200 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.