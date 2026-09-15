Иллюстративное фото: pixabay

По состоянию на утро 15 сентября из-за боевых действий и вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры частично обесточены потребители в пяти областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Волынской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Ремонтные бригады проводят восстановительные работы везде, где это разрешает ситуация с безопасностью.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Специалисты работают над возобновлением подачи света в этих регионах.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 15 сентября не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, утром шесть вражеских БПЛА атаковали электросети в Запорожье. В результате удара во время выполнения работ на оборудовании один работник погиб, еще одна сотрудница получила тяжелые ранения.