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15 сентября 2026, 10:43

Из-за обстрелов и непогоды без света остались потребители в ряде областей – Минэнерго

15 сентября 2026, 10:43
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Иллюстративное фото: pixabay
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По состоянию на утро 15 сентября из-за боевых действий и вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры частично обесточены потребители в пяти областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Волынской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Ремонтные бригады проводят восстановительные работы везде, где это разрешает ситуация с безопасностью.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Специалисты работают над возобновлением подачи света в этих регионах.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 15 сентября не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, утром шесть вражеских БПЛА атаковали электросети в Запорожье. В результате удара во время выполнения работ на оборудовании один работник погиб, еще одна сотрудница получила тяжелые ранения.

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