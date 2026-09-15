Фото: ГСЧС

Пожар возник 14 сентября около 22:00 в пятиэтажном доме в Шевченковском районе Харькова. Этот дом был значительно поврежден в результате попадания российской ракеты еще в 2022 году

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

К моменту прибытия подразделений ГСЧС огнем были охвачены помещения на четвертом и пятом этажах, а также чердак дома. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.

Спасатели полностью ликвидировали пожар через три часа – в 01:12.

К тушению привлекались более 40 бойцов ГСЧС и 10 единиц техники.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Специалисты устанавливают причину пожара.

Напомним, вечером 14 сентября российские войска нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. Пострадали четыре человека, среди них – три подростка.