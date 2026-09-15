Автобуси до Польщі поїдуть іншими маршрутами: що зміниться з 20 вересня
Із 20 вересня через ремонтні роботи на польській стороні зміниться рух автобусів через пункт пропуску "Шегині – Медика"
Про це повідомило Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає RegioNews.
За інформацією польської сторони, такі зміни діятимуть орієнтовно до листопада 2027 року.
Для автобусів визначили три альтернативні пункти пропуску:
- "Смільниця – Кросценко";
- "Нижанковичі – Мальховіце";
- "Краківець – Корчова".
Зазначається, що це дозволить продовжити виконання регулярних автобусних рейсів з урахуванням нових маршрутів.
Регулярні рейси можна реєструвати в системі єЧерга на виїзд з України за 30 днів, а нерегулярні – за три доби до очікуваної дати перетину кордону.
Перевізників закликають врахувати зміни під час планування маршрутів до Польщі з 20 вересня.
Нагадаємо, в ніч на 13 вересня росіяни атакували пропускний пункт "Ягодин" на українсько-польському кордоні. У ДПСУ уточнили, що пункт пропуску безпосередньо не постраждав. За даними прикордонників, росіяни атакували залізничну інфраструктуру та автозаправну станцію.