Автобуси до Польщі поїдуть іншими маршрутами: що зміниться з 20 вересня

Фото: Facebook/ Міністерство розвитку громад та територій

Із 20 вересня через ремонтні роботи на польській стороні зміниться рух автобусів через пункт пропуску "Шегині – Медика"

Про це повідомило Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає RegioNews.

За інформацією польської сторони, такі зміни діятимуть орієнтовно до листопада 2027 року.

Для автобусів визначили три альтернативні пункти пропуску:

"Смільниця – Кросценко";

"Нижанковичі – Мальховіце";

"Краківець – Корчова".

Зазначається, що це дозволить продовжити виконання регулярних автобусних рейсів з урахуванням нових маршрутів.

Регулярні рейси можна реєструвати в системі єЧерга на виїзд з України за 30 днів, а нерегулярні – за три доби до очікуваної дати перетину кордону.

Перевізників закликають врахувати зміни під час планування маршрутів до Польщі з 20 вересня.

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня росіяни атакували пропускний пункт "Ягодин" на українсько-польському кордоні. У ДПСУ уточнили, що пункт пропуску безпосередньо не постраждав. За даними прикордонників, росіяни атакували залізничну інфраструктуру та автозаправну станцію.