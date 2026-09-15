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В Киеве зафиксировано еще одно попадание беспилотника

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

Из-за удара дрона по АЗС в Голосеевском районе возник пожар, образовалось большое задымление.

Известно, что в результате утренних вражеских ударов по столице пострадали четыре человека. Все раненые госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Обновлено в 09:55. Уже семеро пострадавших в столице. Все находятся в стационарах городских больниц. Двое раненых – в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 15 сентября российские войска атакуют беспилотниками Киев. Были зафиксированы попадания в Дарницком и Оболонском районах города.