Из-за вражеской атаки часть Запорожья осталась без света: погиб энергетик, есть раненая
В результате очередной вражеской атаки по Запорожью погиб мужчина, одна женщина получила ранения
Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.
Спасатели локализовали пожар, возникший на объекте инфраструктуры.
Из-за повреждений часть города временно осталась без электроснабжения. Специалисты работают над возобновлением подачи света.
По информации Запорожьеоблэнерго, шесть вражеских БПЛА атаковали электросети в городе. Погибший и пострадавшая – сотрудники компании.
"В результате удара оккупационных войск рф во время выполнения работ на оборудовании один наш работник погиб, еще одна сотрудница получила серьезные ранения и была госпитализирована", – говорится в сообщении.
Напомним, российские войска атаковали Запорожье беспилотниками утром 15 сентября.