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11 вересня 2026, 20:20

51% українців у Польщі планують повернутися додому: коли саме – результати опитування

11 вересня 2026, 20:20
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Повернутися в Україну планують 51% українських біженців, які зараз живуть у Польщі. Водночас найближчим часом це готові зробити лише 8%, а ще 43% планують повернення після завершення війни

Про це свідчать результати опитування українських біженців у Польщі, проведеного Rating Group, передає RegioNews.

Ще 26% опитаних не планують повертатися в Україну, а 23% поки не визначилися.

Головною умовою для повернення респонденти назвали безпеку та стабільність в Україні – цей фактор зазначили 71% опитаних. Розвиток економіки важливий для 36%, можливість працевлаштування – для 26%.

Водночас 44% українських біженців хотіли б залишитися жити за кордоном на постійній основі, а 43% – не планують цього.

Серед тих, хто хоче залишитися за кордоном, 40% обирають Польщу, 17% –іншу європейську країну, а 6% – державу за межами Європи. Ще 37% не визначилися з країною.

Опитування також показало високий рівень мовної інтеграції українців у Польщі. Польською мовою на середньому або високому рівні володіють 60% респондентів, базовий рівень мають 26%, початковий – 12%. Лише 2% зовсім не знають польської.

Роботу в Польщі мають 73% українських біженців. Серед працевлаштованих 87% працюють безпосередньо в Польщі, 4% – в Україні, ще 5% – у кількох країнах.

Водночас українці стикаються з низкою проблем. Найчастіше респонденти називали негативний вплив медіа – 45%, проблеми з психічним здоров’ям –29% та складний доступ до якісної медицини – 28%.

Протягом останнього року 31% опитаних стикалися з дискримінацією через національність або етнічне походження, а 22% – через використання української мови.

Щодо житла, 81% українських біженців орендують помешкання, власне житло мають лише 7%. Для 3% житло надає роботодавець.

Можливість отримати польське громадянство розглядають 34% опитаних, 46% не планують його отримувати, а ще 20% не визначилися.

Дослідження також показало, що матеріальне становище українських біженців частіше покращувалося, ніж погіршувалося. Про позитивні зміни за останній рік повідомили 36% респондентів, про негативні –20%, ще 41% не відчули змін.

Як відомо, останнім часом у Польщі почастішали випадки нападів та проявів агресії щодо українців.

Нагадаємо, у польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, двічі вдаривши її дерев'яною палицею по голові.

Нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

А в польському місті Познань група чоловіків напала на місцевого жителя, помилково прийнявши його за українця. У польському місті Познань група чоловіків напала на місцевого жителя, помилково прийнявши його за українця.

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