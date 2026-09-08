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08 сентября 2026, 09:56

РФ ударила по поезду "Киев – Сумы": спасатели эвакуировали 90 человек

08 сентября 2026, 09:56
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Фото: ГСЧС Сумщины
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В Сумской области российский беспилотник атаковал пассажирский поезд сообщением "Киев – Сумы". К счастью, пассажиры успели покинуть поезд еще до атаки в сопровождении работников "Укрзализныци"

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

После удара спасатели ликвидировали пожар и эвакуировали 90 человек. Для их перевозки привлекли два автобуса ГСЧС и еще два автобуса органов местной власти.

На месте также работали офицеры-спасатели общин. Они приняли участие в эвакуации, координации действий и помощи людям.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия совершила массированную атаку по Украине, применив ракеты разных типов и 166 ударных беспилотников. Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

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