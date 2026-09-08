РФ атаковала Украину "Ониксами", баллистикой, Х-101 и 166 дронами

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 8 сентября Россия совершила массированную атаку по Украине, применив ракеты разных типов и 166 ударных беспилотников. Основными направлениями удара были Киевщина и Одесщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

С вечера 7 сентября российские войска запустили:

противокорабельные ракеты "Оникс" из Брянской и Курской областей РФ и временно оккупированного Крыма;

баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и KN-23 из Брянской и Воронежской областей РФ;

32 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101;

166 ударных БпЛА типа Shahed, более половины из которых были реактивными, а также дроны-имитаторы "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 175 целей.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Напомним, в ночь на 8 сентября враг атаковал Киев и область ракетами и дронами. В результате вражеского удара в столице погибли два человека, еще семеро пострадали. Разрушения и пожары зафиксировали, по меньшей мере, в пяти районах Киева.