РФ атаковала "Эпицентр" в Прилуках: полиция работает на месте удара
Сегодня 8 сентября российские войска атаковали торговый центр в Прилуках Черниговской области
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы.
Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск по гражданской инфраструктуре.
Полицейские обеспечивают охрану места удара, проводят необходимые первоочередные мероприятия и собирают доказательства военного преступления русской армии.
Правоохранители призывают граждан не приближаться к месту удара из-за угрозы повторной атаки и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Напомним, ночью 8 сентября российские войска нанесли удар по рынку в пригороде Одессы. В результате атаки повреждены торговые павильоны, пострадали три человека.