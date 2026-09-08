РФ атаковала рынок "7-й километр" под Одессой: есть пострадавшие

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Ночью российские войска нанесли удар по рынку в пригороде Одессы. В результате атаки повреждены торговые павильоны, пострадали три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Сначала было известно о 58-летнем охраннике. Мужчина получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Впоследствии за медицинской помощью обратились еще двое мужчин 1972 и 1978 годов рождения. Их не госпитализировали.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Как пишет "Думская", судя по видео в соцсетях, удар пришелся на промтоварный рынок "7-й километр".

Справка: Промтоварный рынок "7-й километр" – крупный оптово-розничный торговый комплекс в поселке Авангард Одесского района, недалеко от Одессы.

Его история началась 19 декабря 1989 года, когда на территории бывших полей начали торговать предприниматели, переведенные со Староконного рынка. Затем стихийный базар превратился в масштабный торговый комплекс с павильонами, магазинами, складами и контейнерами.

Сейчас "7-й километр" считается одним из крупнейших промтоварных рынков Украины.

Напомним, в Сумской области российский беспилотник атаковал пассажирский поезд. К счастью, пассажиры успели покинуть поезд еще до атаки в сопровождении работников "Укрзализныци".