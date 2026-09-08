Россия ударила по подразделению ГСЧС на Днепропетровщине: спасатели были в укрытии

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В ночь на 8 сентября российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадала 29-летняя женщина

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

На Синельниковщине россияне целенаправленно атаковали подразделение ГСЧС. Повреждена пожарно-спасательная часть. Спасатели при ударе находились в укрытии и не пострадали.

Также под вражеским ударом оказались Васильковская и Петропавловская общины.

На Криворожье оккупанты атаковали районный центр и Апостоловскую общину. Пострадала 29-летняя женщина. Повреждено административное здание.

В Троицкой общине Павлоградского района повреждено агропредприятие. На Никопольщине под ударом были Никополь, Мировская и Покровская общины.

Чрезвычайники ликвидировали все пожары, возникшие в результате вражеских обстрелов.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 785 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области. Пострадали 12 человек, поступило 132 сообщения о повреждениях гражданских объектов.