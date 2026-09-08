РФ почти 5 часов атаковала Киев: уже 16 пострадавших, повреждено более 50 объектов

Фото: ГСЧС Киева

В результате ночной комбинированной атаки России на Киев повреждены более 50 объектов гражданской инфраструктуры. Среди них – жилые дома, общежитие, территория школы, магазины, АЗС и предприятие по производству муки

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передает RegioNews.

По его словам, разрушение было зафиксировано во многих районах столицы. В Соломенском районе погибли два человека. Число пострадавших возросло до 16.

"Взрывы в Киеве звучали почти пять часов. Спасатели и полицейские начали помогать людям с первых минут атаки. Им удалось спасти 13 человек, в том числе эвакуировать жителей из заблокированного помещения в Голосеевском районе. Также под повторный удар попал транспорт ГСЧС", – рассказал Виговский.

Сейчас в столице работают более 300 спасателей и полицейских. Они тушат пожары и разбирают завалы на семи локациях, документируют последствия атаки и принимают заявления о поврежденном и уничтоженном имуществе.

Выговский также сообщил, что этой ночью российские войска атаковали Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожье и Сумскую области.

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия совершила массированную атаку по Украине, применив ракеты разных типов и 166 ударных беспилотников. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.