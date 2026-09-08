На Днепропетровщине мужчина стрелял по мопеду и ранил 13-летнего парня

Фото: Прокуратура Украины

На Днепропетровщине 64-летнему мужчине сообщили о подозрении после того, как он ранил 13-летнего парня из пневматического ружья. Ребенок получил ранение грудной клетки и сейчас находится в больнице

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, вечером 2 сентября мужчина был дома в Каменском районе. Ему не понравился шум с дороги, поэтому он взял пневматическое ружье, вышел в сторону проезжей части и выстрелил в направлении проезжавшего мимо мопеда.

За рулем мопеда находился 13-летний парень. Пуля попала ему в грудь.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении несовершеннолетнего. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Хмельницкой области задержали мужчину, который устроил стрельбу посреди улицы. В результате инцидента никто не пострадал. Автоматическое оружие изъяли правоохранители.