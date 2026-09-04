Силы обороны полностью прервали работу двух НПЗ в РФ
В результате поражения 26 августа в России остановили работу нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области. Также остановили работу «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Слободке Ленинградской области
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.
В Генштабе отмечают, что на "НОВАТЭК-Усть-Луге" в Слободке Ленинградской области 1 сентября было поражено:
- трубопроводы между насосной станцией выдачи нефти и резервуарами по разливу нефтепродуктов на площади 200 кв. метров;
- установку переработки первичного газового конденсата;
- две колонны установки гидрокрекинга.
Также зафиксировано горение трубопровода в резервуарной группе по разливу нефтепродуктов на площади 250 квадратных метров. Эти компании были задействованы в беспечных нуждах вооруженных сил РФ.
Напомним, ранее беспилотники повторно атаковали логистический хаб Wildberries в Котовске в Тамбовской области России. После атаки на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.