В Генштабе заявили об ударе по российскому БК-16 в Крыму

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2 сентября и в ночь на 3 сентября 2026 подразделения Сил обороны Украины поразили ряд целей врага на оккупированных территориях. В частности, на территории аннексированного Крыма

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

В Севастополе украинские военные поразили десантный катер БК-16. Степень нанесенных повреждений уточняется. Также в районе Севастополя атаковали сильную станцию радиоэлектронной борьбы "Красуха-4".

В районе Марьиного поразили пункт управления беспилотников россиян. Также в Донецкой области, в Желанном, атаковали состав беспилотников подразделения россиян. В районе Иловайска – поразили состав боеприпасов врага. Также поразили объекты неприятеля на полигоне "Восточный" в Новопетровке Запорожской области.

Напомним, ранее Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского истребителя МиГ-29 и вертолета Ка-27 во время ударов по военным объектам РФ.