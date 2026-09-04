В Черкассах автомобиль сбил 10-летнего мальчика на самокате

Фото: полиция Черкасской области

В Черкассах 3 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмировался 10-летний мальчик. Авария произошла около 18:25 на улице Сумгаитской

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

По предварительным данным полиции, 20-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не предпочел в движении и наехал на ребенка, который на самокате пересекал проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом.

Мальчика с травмами доставили в больницу. Медики осмотрели его, однако родители ребенка отказались от госпитализации.

По факту ДТП следователи Черкасского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что в Харькове полицейские задержали 18-летнего водителя автомобиля BMW, подозреваемого в смертельном дорожно-транспортном происшествии. По предварительным данным, парень управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.