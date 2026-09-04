Удар по Киеву и атака СБУ: число пострадавших увеличивается

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В результате утренней атаки в Киеве возросло количество пострадавших. Экстренные службы продолжают работать на месте

Об этом сообщил мэр Киева, передает RegioNews.

В результате атаки россиян утром 4 сентября в столице уже девять пострадавших. Беспилотник ударил по зданию СБУ в Шевченковском районе Киева. В настоящее время экстренные службы работают на месте удара.

По словам Виталия Кличко, также произошел пожар в нежилом здании, и огонь уже потушили. Он добавил, что произошло разрушение перекрытия и наружной стены здания. Что касается жертв или пострадавших в СБУ, в ведомстве пока не сообщали.

Напомним, вражеский беспилотник 4 сентября попал в центральное здание Службы безопасности Украины по улице Владимирской в Киеве. По словам президента Украины, дрон был направлен непосредственно в кабинет руководителя СБУ.