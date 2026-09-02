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02 сентября 2026, 12:57

В СБУ заявили о вооруженном нападении на своих работников: есть раненые и задержаные

02 сентября 2026, 12:57
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Фото: соцсети
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СБУ сообщила о вооруженном нападении на следственную группу в ходе расследования теракта ФСБ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Сотрудники спецслужбы проводили безотлагательные следственные действия в рамках расследования террористического акта, который, по данным спецслужбы, организовала ФСБ России.

Во время обыска по одному из адресов группа людей совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ. Нападавшие пытались воспрепятствовать проведению следственных действий и заблокировали автомобилями проезд правоохранителей.

Для пресечения нападения и безопасности следователей привлекли спецподразделение Центра специальных операций "Альфа" СБУ. При прекращении вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие.

В результате инцидента ранены среди нападающих. Всех их задержали.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что задержанные принадлежат к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяли оружие и документы.

Устанавливаются все обстоятельства события и роль каждого из участников. Также решается вопрос окончательной правовой квалификации их действий.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора начато расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 2 сентября СБУ заявила, что совместно с ГУР предотвратила теракт, который ФСБ РФ якобы готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину. Других деталей спецслужба не предоставила.

Аналогичное сообщение появилось на официальных страницах ГУР, однако впоследствии его удалили.

В этот же день полиция перекрыла улицу Юрия Шумского в Днепровском районе Киева. По данным "Украинской правды", там происходило противостояние между сотрудниками СБУ и ГУР.

Полиция перекрыла улицу Шумскую в Днепровском районе столицы, где произошло противостояние между силовиками. Ограниченный проезд и движение пешеходов.

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