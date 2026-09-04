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04 вересня 2026, 16:55

Сили оборони повністю зупнили роботу двох НПЗ в РФ

04 вересня 2026, 16:55
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Фото з відкритих джерел
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В результаті ураження 26 серпня на Росії зупинили роботу нафтопереробного заводу ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородської області. Також зупинили роботу «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Слобідці Ленінградської області

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

У Генштабі зазначають, що на "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області 1 вересня було уражено:

  • трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами з розливом нафтопродуктів на площі 200 кв. метрів;
  • установку переробки первинного газового конденсату;
  • дві колонни установки гідрокрекінгу.

Також зафіксовано горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 квадратних метрів. Ці підприємства були задіяні у безпезпечені потреби збройних сил РФ.

Нагадаємо, раніше безпілотники повторно атакували логістичний хаб Wildberries у Котовську Тамбовської області Росії. Після атаки на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа.

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