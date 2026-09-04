На Волыни разоблачили преступную группу, которая зарабатывала миллионы на фиктивных инвалидностях

Фото: Нацполиция

На Волыни полицейские сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которые за деньги помогали военнообязанным мужчинам оформлять фиктивные диагнозы и устанавливать группы инвалидности

Об этом сообщила Нацполиция передает RegioNews .

По данным следствия, за такие услуги участники схемы брали от 8 до 15 тысяч долларов. Предварительно установлено, что они успели незаконно оформить инвалидность по меньшей мере 20 военнообязанным и получить около 300 тысяч долларов неправомерной выгоды - это более 13 млн. грн.

Организовали схему, по данным полиции, 47-летняя предпринимательница и 31-летний бывший военнослужащий.

К преступной деятельности они привлекли врачей разных специализаций медицинских учреждений области, а также членов экспертных команд по оценке повседневного функционирования личности.

Правоохранители также установили, что организатор использовала полученные незаконным путем средства для их легализации. В частности, она приобрела авто премиумкласса Audi Q7 и Porsche Macan общей стоимостью около 100 тысяч долларов.

В мае сотрудники управления стратегических расследований в Волынской области совместно со следователями полиции задержали организатора и ее сообщника при получении очередной части неправомерной выгоды - 4 тысячи долларов.

Тогда организаторы и двое ее сообщников сообщили о подозрении и избрали меры пресечения.

В настоящее время о подозрении сообщили еще трем участникам преступной организации.

Коррупционную схему разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Волынской области Нацполиции совместно со следователями следственного управления полиции Волыни.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении врачу-невропатологу коммунальной больницы и двум его сообщникам, организовавшим масштабный бизнес по торговле инвалидностью.