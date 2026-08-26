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26 августа 2026, 07:55

В РФ дроны повторно атаковали хаб Wildberries: вспыхнул масштабный пожар

26 августа 2026, 07:55
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Фото: Exilenova+
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В ночь на 26 августа беспилотники повторно атаковали логистический хаб Wildberries в Котовске в Тамбовской области России. После атаки на территории объекта вспыхнул масштабный пожар

Об этом сообщают местные и украинские мониторинговые Telegram-каналы, сообщает RegioNews.

Около полуночи появилась информация об опасности применения беспилотников. В это же время в аэропорту Тамбова были введены временные ограничения на полеты.

Очевидцы в соцсетях заявляли, что в течение 40 минут слышали по меньшей мере десять взрывов. После этого в одном из районов Котовска возник пожар.

По сообщениям, огонь охватил логистический центр Wildberries площадью около 108 тысяч квадратных метров. После атаки работу хабу временно приостановили, а российские спасатели продолжили борьбу с пожаром.

Хаб Wildberries в Котовске один из ключевых логистических объектов компании в Центральной части России. Он начал работу в 2025 году, а после выхода на полную мощность должен обеспечивать хранение до 54 млн единиц товаров.

Впоследствии губернатор Тамбовской области подтвердил удар по логистическому хабу. По его словам, в результате атаки один из сотрудников объекта якобы получил ранения.

Как известно, Котовский хаб Wildberries уже терпел поражение 18 июля, тогда в результате пожара погибли семь сотрудников, а сам объект временно приостанавливал работу.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что общий ущерб России от украинских ударов по инфраструктуре Wildberries может достигать 3 трлн рублей. Прямой ущерб – почти 1 трлн рублей.

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