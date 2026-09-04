В Одессе сообщили о подозрении мужчине, который растлевал малолетних детей и снимал с ними порно
В Одессе прокуратура сообщила о подозрении 38-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетних детей
Об этом сообщила прокуратура Одесской области, передает RegioNews .
По данным следствия, в течение почти двух лет его жертвами стали семь девушек в возрасте от 10 до 11 лет.
Муж знакомился с детьми в интернете, после чего переводил общение в Telegram. Там он вел с ними разговоры сексуального характера, присылал обнаженные фотографии, психологически давил на девушек, угрожал и шантажировал их.
По данным прокуратуры, таким образом, подозреваемый склонял детей к созданию фото- и видеоматериалов порнографического характера. В последствии он распространял эти материалы среди других детей.
Кроме того, правоохранители установили, что мужчина регулярно загружал и хранил детскую порнографию.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взятии подозреваемого под стражу без права внесения залога.
Мужчине сообщили о подозрении. Окончательную правовую оценку его действиям должен дать суд.
Напомним, в Харьковской области будут судить мужчину за развращение мальчиков и детскую порнографию . Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.