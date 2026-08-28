"Чтобы с поднятыми лапками вышли": в госдуме РФ цинично призывают бить по украинским городам

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Последние недели обстрелов в Украине стало еще больше: страдает гражданское население и бизнес. При этом в Госдуме РФ откровенно говорят: они хотят бить по Украине, чтобы заставить украинцев капитулировать

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

В эфире российского "Первого канала" пропагандисты заявили, что в Украине сейчас якобы живет 20 миллионов человек. Они также цинично поинтересовались у вицеспикера Госдумы РФ, что произойдет с этими людьми, если территория Украины "превратится в выжженную землю". Петр Толстой в ответ предложил за сутки предупреждать жителей украинских городов о будущих ударах и разрешать им покидать населенные пункты.

"Вы считаете, что мы призываем к жестокости? А мы призываем к тому, чтобы деморализовать публику (украинцев – ред.) настолько, чтобы с поднятыми кавычками вышли навстречу нашим войскам", – цинично призвал вицеспикер Госдумы РФ.

Важно, что это не в первый раз, когда представители российского парламента позволяют себе такие высказывания. Ранее депутат Андрей Гурулев призвал "бить врага беспощадно, не переживая", тогда как Андрей Колесник говорил о необходимости "постоянно наносить удары, чтобы они даже головы не могли поднять". При этом лидер партии "Семья" Алексей Журавлев ранее вообще заявлял о необходимости уничтожить половину населения Украины.

Напомним, в пятницу, 28 августа, российские захватчики атаковали Киевский район Харькова. Также 27 августа вражеский дрон попал в торговый центр в Основянском районе Харькова. Погиб человек, пять человек пострадали .