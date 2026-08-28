В Одессе проведут "Акцию памяти и благодарности защитникам"

Иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 29 августа, в Одессе состоится "Акция памяти и благодарности защитникам"

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Участники соберутся в 11:30 в парке имени Т. Г. Шевченко возле памятника.

Во время акции каждый желающий сможет выразить слова благодарности украинским защитникам, почтить память павших Героев и поделиться своими словами.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в мероприятии и вместе почтить защитников Украины.

Напомним, недавно в Ровенской области волонтеры города Вараш совместно с ОО "Захист держави" провели благотворительную ярмарку. Главной целью стал сбор для военных. В результате удалось собрать 122 тысяч гривен.