В Одессе проведут "Акцию памяти и благодарности защитникам"
В субботу, 29 августа, в Одессе состоится "Акция памяти и благодарности защитникам"
Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.
Участники соберутся в 11:30 в парке имени Т. Г. Шевченко возле памятника.
Во время акции каждый желающий сможет выразить слова благодарности украинским защитникам, почтить память павших Героев и поделиться своими словами.
Организаторы приглашают всех желающих принять участие в мероприятии и вместе почтить защитников Украины.
Напомним, недавно в Ровенской области волонтеры города Вараш совместно с ОО "Захист держави" провели благотворительную ярмарку. Главной целью стал сбор для военных. В результате удалось собрать 122 тысяч гривен.
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