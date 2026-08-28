Российская атака на Полтавщину: обломок "Шахеда" попал в авто коммунальщика

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Полтавской общине зафиксировали падение обломков российского боеприпаса. В результате вражеской атаки обломок "Шахеда" попал в автомобиль, в котором находился полтавский коммунальщик. Мужчина едва не погиб

Об этом сообщили местные СМИ и глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает RegioNews .

Также, по предварительным данным, пострадал еще один человек. В настоящее время обоим оказывается необходимая медицинская помощь.

Дякивнич уточнил, что повреждено гражданское сооружение и шесть автомобилей. Кроме того, в близлежащих жилых домах повреждены кровли и выбиты окна.

В ОВА призвали жителей, чье жилье или имущество пострадало в результате атаки, обращаться в местные штабы по ликвидации последствий.

Сообщить о повреждении можно по бесплатному номеру горячей линии Полтавской ОВА: 0 800 502 230.

Напомним, в пятницу, 28 августа, российские захватчики атаковали Киевский район Харькова.

Днем 27 августа вражеский дрон попал в торговый центр в Основянском районе Харькова. Погиб человек, пять человек пострадали.