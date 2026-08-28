В Херсонской области идентифицировали росгвардейца, который пытал гражданского в захваченном ИВС № 1

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители установили еще одного военнослужащего Росгвардии, причастного к незаконному содержанию и пыткам гражданского мужчины во время оккупации Херсона. Ему заочно сообщили о подозрении

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, подозреваемый — стрелок роты оперативного назначения 143 полка оперативного назначения 50-й отдельной бригады оперативного назначения федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Во время оккупации города он был привлечен к незаконному содержанию граждан в захваченном здании изолятора временного содержания №1.

В июне 2022 года российские военные задержали мужчину на блокпоста в районе Антоновского моста. После проверки документов его насильно доставили в захваченное ИВС и поместили в камеру. В течение пяти суток потерпевшего незаконно удерживали и пытали.

По материалам производства, подозреваемый по меньшей мере трижды конвоировал мужчину в служебное помещение. Там вместе с другим российским военным они допрашивали его о возможных связях с украинскими силовиками и потребовали предоставить информацию с мобильного телефона.

Когда ответы потерпевшего не устраивали окупантов, они применяли к нему насилие. По данным следствия, подозреваемый избивал мужчину кулаками в лицо, ребра и верхние конечности. Другой военнослужащий РФ использовал резиновую палку и электрошокер. В результате пыток потерпевший терял сознание.

У мужчины диагностировали перелом носа и нейросенсорную потерю слуха.

Росгвардейцу инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц - ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Херсонской области.

Ранее в рамках этого производства стражи порядка идентифицировали 26 военнослужащих РФ и пособников государства-агрессора, причастных к деятельности захваченного ИВС №1. В отношении трех из них суды уже вынесли обвинительные приговоры — их приговорили к пожизненному, 12 и 10 годам лишения свободы.

Напомним, что военнослужащему Вооруженных сил РФ сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением – его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней во время временной оккупации части Херсонской области.