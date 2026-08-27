В Харькове дрон попал в торговый центр: есть погибший и пострадавшие
Российские войска днем 27 августа нанесли удар боевым дроном по Основянскому району Харькова
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, сейчас известно об одном погибшем 40-летнем мужчине. Еще два человека пострадали.
На данный момент проводится эвакуация людей.
На месте работают все экстренные службы.
Напомним, 27 августа российские войска также атаковали Запорожье, нанеся удар по территории одного из предприятий. В результате вражеских обстрелов получили повреждения производственные помещения. На объекте вспыхнул пожар.
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