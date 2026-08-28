В Кривом Роге скутерист погиб из-за оборванного провода: тот намотался на шею

Фото: Telegram/Свои Кривой Рог

В четверг, 27 августа, в Кривом Роге на Днепровском шоссе произошло смертельное ДТП. Погиб водитель скутера

Об этом сообщает Telegram-канал "Свои. Кривой Рог", передает RegioNews.

Авария произошла недалеко от остановки общественного транспорта "Онкодиспансер". По предварительным данным, на этом участке дороги оборвался троллейбусный провод.

Водитель скутера двигался по проезжей части и наехал на оборванную контактную сеть. По словам очевидцев, провод намотался мужчине на шею.

В результате полученных травм скутерист погиб на месте происшествия до приезда медиков.

Обстоятельства происшествия и причины обрыва троллейбусной проволоки устанавливаются.

Правоохранители открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения.

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Напомним, под Киевом 15-летние девушки на квадроцикле влетели в столб. От полученных травм водитель погибла на месте, пассажирку госпитализировали. Смертельное ДТП произошло в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района.