"Щоб з піднятими лапками вийшли": у держдумі РФ цинічно закликають бити по українських містах

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Останні тижні обстрілів в Україні стало ще більше: страждає цивільне населення і бізнес. При цьому в Держдумі РФ відкрито говорять: вони хочуть бити по Україні, щоб змусити українців капітулювати

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

В етері російського "Первого канала" пропагандисти заявили, що в Україні зараз нібито живе 20 мільйонів людей. Вони також цинічно поцікавились у віцеспікера Держдуми РФ, що станеться з цими людьми, якщо територія України "перетвориться на випалену землю". Петро Толстой у відповідь запропонував за добу попереджати мешканців українських міст про майбутні удари та дозволяти їм залишати населені пункти.

"Ви вважаєте, що ми закликаємо до жорстокості? А ми закликаємо до того, щоб деморалізувати публіку (українців - ред.) настільки, щоб з піднятими лапками вийшли назустріч нашим військам", - цинічно закликав віцеспікер Держдуми РФ.

Важливо, що це не вперше, коли представники російського парламенту дозволяють собі такі висловлювання. Раніше депутат Андрій Гурульов закликав "бити ворога нещадно, не переймаючись", тоді як Андрій Колесник говорив про необхідність "постійно завдавати ударів, щоб вони навіть голови не могли підняти". При цьому лідер партії "Родина" Олексій Журавльов раніше взагалі заявляв про необхідність знищити половину населення України.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 серпня, російські загарбники атакували Київський район Харкова. Також 27 серпня ворожий дрон влучив у торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Загинув чоловік, пʼятеро людей постраждали.