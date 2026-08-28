Миллионный ущерб на ремонте кровли: в Киеве заместителю ректора медуниверситета сообщили о подозрении

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве заместителю ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца сообщили о подозрении в пособничестве растрате бюджетных средств в особо крупных размерах

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, государственному бюджету нанесли более 2,2 млн гривен ущерба.

В 2021 году университет заключил с частным обществом договор о капитальном ремонте части кровли одного из корпусов.

Как установило досудебное расследование, директор подрядной организации в сговоре с должностными лицами университета вносила в акты приемки выполненных работ заведомо ложные данные об их объемах и стоимости.

Заместитель ректора, по версии следствия, знал о несоответствии указанных в актах данных фактически проделанным работам, однако подписывал документы от имени университета. Это позволило перечислить бюджетные средства подрядной организации.

По выводам экспертиз, государственному бюджету нанесли более 2,2 млн гривен ущерба.

Заместителю ректора инкриминируют ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины - пособничество в растрате имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Напомним, что при процессуальном руководстве прокуроров разоблачена преступная схема растраты бюджетных средств во время проведения ремонтных работ в Национальном медицинском университете и им. А.А. Богомольца. Подозрения получит три человека.