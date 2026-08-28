Масштабное наводнение в Непале: 56 украинцев до сих пор не выходят на связь

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На день 28 августа в списках погибших и раненых в результате наводнения в Непале и Тибете украинцев нет. Ситуация остается сложной, связь с пропавшими 56 гражданами Украины установить не удалось

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на прессслужбу МИД и местные медиа, передает RegioNews.

Известно, что среди пропавших без связи две туристические группы из 48 и 7 человек, а также одна украинка, которая путешествовала в составе иностранной туристической группы. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Украинские дипломаты координируют поиск граждан с непальскими службами, иностранными дипломатическими представительствами и туроператорами. Консулы поддерживают связь со спасателями и родственниками украинцев.

Посольство Украины в КНР поддерживает связь с китайскими властями. В то же время, консульские должностные лица посольства Украины в Индии находятся непосредственно в Непале и проводят встречи с местными государственными органами, иностранными коллегами, представителями гостиниц и организаторами туристических поездок.

Ситуация остается сложной из-за масштаба разрушений, ограниченного доступа к горным районам и угрозы повторных оползней.

По данным полиции Непала, по состоянию на 28 августа в результате начавшегося в районе Расува внезапного наводнения погибли 489 человек.

Еще 2381 человек считается пропавшим без вести. Среди них – 644 иностранца, преимущественно граждане Индии, США, Украины, Малайзии, Австралии, Великобритании и Канады.

Как известно, разрушительное наводнение произошло 26 августа в непальском районе Расува из-за резкого повышения уровня воды в реке Бхоте-Коше, берущей начало в Тибете.