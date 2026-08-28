Фото: ГСЧС

В результате вражеских атак, которые продолжаются уже вторые сутки, в ряде населенных пунктов Киевской области временно ухудшилось качество воздуха

Об этом сообщила Киевская ОВА, передает RegioNews.

Умеренные концентрации мелкодисперсной пыли зафиксировали в Вышгороде, Василькове, Белой Церкви и Броварах. Сейчас пыль является основным загрязнителем воздуха в этих населенных пунктах.

Такие условия могут вызывать дискомфорт во время дыхания, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто чувствителен к раздражению дыхательных путей.

Специалисты советуют к улучшению ситуации:

держать окна закрытыми;

по возможности ограничить продолжительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии воздухоочистителя использовать его на максимальной мощности.

В то же время, в других населенных пунктах Киевщины, где проводят мониторинг атмосферного воздуха, превышений допустимых показателей содержания химических и биологических веществ не зафиксировано.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха продолжается круглосуточно в автоматическом режиме при бесперебойном электропитании оборудования.

Напомним, российские войска вторые сутки подряд атакуют Киевскую область беспилотниками. Под ударом находились гражданские объекты. Повреждения зафиксировали в Фастовском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Бучанском районах. Впоследствии стало известно, что погиб мужчина.