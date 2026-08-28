Россияне ударили по ТЦ в Харькове
В пятницу, 28 августа, российские захватчики атаковали Киевский район Харькова
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Предварительно, вражеский удар пришелся по зданию торгового центра.
Информация о последствиях атаки и пострадавших выясняется.
По информации в сети, в ТЦ возник пожар.
Напомним, днем 27 августа вражеский дрон попал в торговый центр в Основянском районе Харькова. Погиб человек, пять человек пострадали.
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