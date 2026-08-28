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28 августа 2026, 11:44

В четырех областях Украины зафиксировали новые обесточивания: что известно

28 августа 2026, 11:44
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Иллюстративное фото: pixabay
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На утро 28 августа новые обесточивания зафиксировали в Одесской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

Там, где позволяет ситуация безопасности, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

В "Укрэнерго" призывают перенести активное потребление электроэнергии на период с 11:00 до 15:00 – в это время промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

В то же время вечером с 18:00 до 22:00 потребителей просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

В энергокомпании подчеркивают, что ситуация в энергосистеме может изменяться. Актуальную информацию о состоянии электроснабжения рекомендуют проверять на официальных сайтах и страницах местных облэнерго.

Напомним, в ночь на 28 августа РФ атаковала Украину 164 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях.

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