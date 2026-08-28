Военному РФ сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней в Херсонской области

Фото: Офис Генерального прокурора

Военнослужащему Вооруженных сил РФ сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением - его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней во время временной оккупации части Херсонской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, 24 марта 2024 года около 22:00 российский военный вместе с сообщником силой затащили несовершеннолетнюю местную жительницу на заднее сиденье автомобиля. Пострадавшую вывезли на окраину населенного пункта, где военнослужащие РФ совершили в ней сексуальное насилие.

Впоследствии подозреваемый вместе с другим российским военным увез девушку в дом в этом же населенном пункте. Там потерпевшую, по данным следствия, повторно изнасиловали.

Действия военнослужащего квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины - жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В этом же уголовном производстве 7 июля 2026 г. о подозрении сообщили еще одному военнослужащему ВС РФ, которого следствие считает причастным к преступлению.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.