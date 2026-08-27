Удар РФ по ТЦ в Харькове: количество пострадавших выросло до четырех
Количество людей, пострадавших в результате российского удара по Харькову 27 августа, возросло до четырех
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Ликвидация последствий российской атаки продолжается.
Как известно, ранее сообщалось о гибели 40-летнего мужчины в результате удара по торговому центру в Основянском районе города.
27 августа российские войска также атаковали Запорожье, нанеся удар по территории одного из предприятий. В результате вражеских обстрелов получили повреждения производственные помещения. На объекте вспыхнул пожар.
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