В Кировоградской области уничтожили две 400-килограммовые боевые части российской ракеты
После очередной массированной воздушной атаки РФ в одном из населенных пунктов Кировоградской области обнаружили обломки вражеской ракеты, боевые части которой не сдетонировали
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Специалисты установили, что ракета была оснащена двумя боевыми частями массой около 400 килограммов каждая.
Взрывотехники изъяли опасные боеприпасы, транспортировали их на специальную площадку вдали от населенных пунктов и уничтожили путем контролируемого подрыва.
Правоохранители напоминают: в случае обнаружения обломков ракет, БПЛА или других подозрительных предметов не приближайтесь к ним и немедленно звоните по телефону 102.
Напомним, ранее в Харьковской области саперы ГСЧС уничтожили две 500-килограммовые авиабомбы ФАБ-500. Они не сдетонировали после падения.