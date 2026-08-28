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28 августа 2026, 12:49

В Кировоградской области уничтожили две 400-килограммовые боевые части российской ракеты

28 августа 2026, 12:49
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Фото: полиция
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После очередной массированной воздушной атаки РФ в одном из населенных пунктов Кировоградской области обнаружили обломки вражеской ракеты, боевые части которой не сдетонировали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Специалисты установили, что ракета была оснащена двумя боевыми частями массой около 400 килограммов каждая.

Взрывотехники изъяли опасные боеприпасы, транспортировали их на специальную площадку вдали от населенных пунктов и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Правоохранители напоминают: в случае обнаружения обломков ракет, БПЛА или других подозрительных предметов не приближайтесь к ним и немедленно звоните по телефону 102.

Напомним, ранее в Харьковской области саперы ГСЧС уничтожили две 500-килограммовые авиабомбы ФАБ-500. Они не сдетонировали после падения.

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Кировоградская область война обстрелы взрывотехники боевая часть ракета
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