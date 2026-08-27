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27 августа 2026, 21:57

ПВО обезвредило около 120 вражеских беспилотников, большинство целей летело в Киев

27 августа 2026, 21:57
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Фото: Воздушные Силы
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Силы противовоздушной обороны Украины в течение дня 27 августа сбили и заглушили около 120 ударных беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину. Большинство дронов враг направил в направлении Киева

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

По данным военных, с 07:00 до 19:00 российская армия запустила по Украине около 140 ударных БПЛА, более 100 были реактивными.

По состоянию на 19.00 в воздушном пространстве Украины еще находились более 10 реактивных ударных беспилотников.

По предварительной информации, в течение дня украинское ПВО уничтожило или подавило средствами радиоэлектронной борьбы около 120 из 140 вражеских дронов.

Напомним, что в Киеве 27 августа из-за воздушной тревоги метрополитен изменил схему движения поездов на "красной" линии.

Россияне ночью и утром 27 августа атаковали Киев баллистикой и беспилотниками. Повреждения зафиксировали в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах.

Около 10:00 в столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотников. Сообщалось, что поэтому в киевском метро образовалось значительное скопление людей , которые использовали станции подземки в качестве укрытия.

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