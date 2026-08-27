В Киеве изменено движение поездов на "красной" линии метрополитена

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В Киеве 27 августа из-за воздушной тревоги метрополитен изменил схему движения поездов на "красной" линии

Об этом говорится в сообщении метрополитена телеграмм, передает RegioNews .

Поезда в направлении центра курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

В направлении выезда из города движение осуществляется от станции "Арсенальная" до "Академгородка".

Воздушная тревога в столице продолжается. Пассажиров призывают оставаться в укрытиях.

Напомним, россияне ночью и утром 27 августа атаковали Киев баллистикой и беспилотниками. Повреждения зафиксировали в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах.

Около 10:00 в столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотников. Сообщалось, что поэтому в киевском метро образовалось значительное скопление людей , которые использовали станции подземки в качестве укрытия.