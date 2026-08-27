На Закарпатье ТЦК мобилизовал полицейского-майора с бронированием

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В Закарпатской области рассматривали дело по мобилизации мужчины. Оказалось, что он был полицейским

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Мужчина работал в Национальной полиции инспектором сектора реагирования и имел специальное звание майора полиции. В частности, из-за ухода за ребенком с инвалидностью он получил дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им пятилетнего возраста.

В июле 2024 года ТЦК мобилизовали мужчину. Тогда же его уволили из полиции в связи с приказом о призыве на военную службу. Этот приказ об увольнении признали незаконным, поэтому мужчину впоследствии возобновили на работе.

На момент мобилизации у мужчины было бронирование, поэтому он убежден, что призыв был противоправным.

В результате суд признал противоправными действия территориального центра комплектования призыва истца на военную службу во время мобилизации на особый период. Приказ о призыве мужчины был отменен.

Напомним, ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали.