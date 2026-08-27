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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
27 августа 2026, 10:42

Нападки на Федорова и скелеты в шкафу: политические распри тормозят технологическое развитие армии

27 августа 2026, 10:42
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Президент поехал на фронт вместе с Драпатым и Хмарой. Назначил Билецкого и Прокопенко ответственными за ситуацию в Донецкой области. Минобороны наконец-то перезапустило закупки оружия, но денег нет даже на зарплаты военным
Фото: facebook.com/zelenskyy.official
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Президент говорит о "дыре" в 27 млрд долларов, которую, якобы, оставил после себя Федоров. Бывший министр утверждает, что дефицит бюджета при нем был только 5 млрд, и обвиняет власть в неэффективности, когда возможности новых технологий используются только на 5 процентов.

Противники Федорова утверждают, что он шарлатан и популист, забывая, что именно Федоров с 2022 года занимался развитием рынка "свадебных" дронов. Говорят, что он неискренен, потому что 7 лет молчал, при этом забывают свое личное прошлое в Партии регионов, в правительстве Януковича, в бесхребетном парламенте, и даже компартии.

Кстати, реформатор Ющенко вышел из команды Кучмы, сам Кучма был "красным директором", а Кравчук – функционером КПСС.

У каждого свое прошлое, свои скелеты в шкафу. Но люди меняются. Дэн Сяопин, великий реформатор Китая, был бывшим соратником Мао Цзэдуна, и кроме реформ запомнился также репрессиями против интеллигенции и студентов. А кем были раньше наш президент и его ближайшие "пять – шесть" менеджеров и друзей, получивших теперь подозрения НАБУ?.. Так что давайте без ярлыков и обвинений.

Этот пост не в поддержку Федорова, а за то, чтобы в стране наконец-то появилась настоящая дискуссия на темы войны и мира, военной реформы, развития технологий. Главное идеи, а не фамилии конкретных людей и их прошлое. Как говорил Дэн Сяопин – "неважно какого цвета кошка – черная она, или белая, если она ловит мышей; если она ловит мышей – это хорошая кошка".

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Украина война фронт власть Зеленский Драпатый
 
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