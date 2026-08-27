После увольнения Сырский поступил в докторантуру НУОУ

Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после увольнения с должности поступил в докторантуру Национального университета обороны Украины

Об этом hromadske сообщил источник в окружении Сырского, передает RegioNews.

После увольнения генерал прошел плановое медицинское освидетельствование, по результатам которого он был признан годным к военной службе. Сырский решил остаться в рядах ВСУ.

По словам источника, от гражданских должностей эксглавнокомандующий отказался. В докторантуре он планирует систематизировать и передавать украинским и западным военным приобретенный за годы службы опыт.

Сейчас Сырский определяется темой будущей диссертации и обсуждает ее возможные направления.

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя решение о замене Сырского, заявлял, что уволенный главнокомандующий и начальник Генштаба Андрей Гнатов продолжат работать в армии. В частности, глава государства говорил о возможности передачи ими своего опыта новому командованию.

Напомним, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.

Впоследствии новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины прокомментировал свое назначение и очертил главные принципы дальнейшей работы.

Как известно, увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, которые начались после отставки Михаила Федорова с должности министра обороны 16 июля. Эксминистр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды.