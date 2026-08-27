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27 серпня 2026, 21:57

ППО знешкодила близько 120 ворожих безпілотників, більшість цілей летіла на Київ

27 серпня 2026, 21:57
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Фото: Повітряні Сили
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Сили протиповітряної оборони України протягом дня 27 серпня збили та заглушили близько 120 ударних безпілотників, якими російські війська атакували Україну. Більшість дронів ворог спрямував у напрямку Києва

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає RegioNews.

За даними військових, із 07:00 до 19:00 російська армія запустила по Україні близько 140 ударних БПЛА, понад 100 із них були реактивними.

Станом на 19:00 у повітряному просторі України ще перебували понад 10 реактивних ударних безпілотників.

За попередньою інформацією, протягом дня українська ППО знищила або придушила засобами радіоелектронної боротьби близько 120 із 140 ворожих дронів.

Нагадаємо, що у Києві 27 серпня через повітряну тривогу метрополітен змінив схему руху поїздів на "червоній" лінії.

Росіяни вночі та зранку 27 серпня атакували Київ балістикою і безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах.

Близько 10:00 в столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників. Повідомлялося, що через це в київському метро утворилося значне скупчення людей, які використовували станції підземки як укриття.

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