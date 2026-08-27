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27 августа 2026, 21:35

Во Львовской области врач требовал "благодарность в долларах" за инвалидность

27 августа 2026, 21:35
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Фото: Нацполиция
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Во Львовской области разоблачен хирург. Он требовал взятку за продление пациенту инвалидности

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, врач-хирург требовал от военнообязанного пациента 9 тысяч долларов. За эти деньги он обещал влияние на членов экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования лица по принятию положительного решения о продлении ему срока установления третьей группы инвалидности.

Медик убедил пациента, что без взятки ему срок инвалидности не продлят. Правоохранители задержали врача при получении денег. Теперь медику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили бывшего прокурора Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области. Оказалось, он просил 80 тысяч взяток. За эти деньги он обещал "более мягкое подозрение".

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