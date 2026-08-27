В Киевской области БЭБ разоблачило предприятия, занимающиеся международными перевозками, в уклонении от уплаты налогов

Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области разоблачили два предприятия, которые, по данным следствия, не платили в полном объеме налоги при аренде транспортных средств у физических лиц. Общая сумма недоплаченных налогов превысила 10 млн. грн

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает RegioNews .

Речь идет о двух предприятиях, занимающихся международными перевозками. При выплате физическим лицам средств за аренду автомобилей они, по данным следствия, не перечисляли в бюджет в полном объеме налог на доходы физических лиц и военный сбор.

В результате каждое предприятие недоплатило более 5 млн. грн., а общая сумма неуплаченных налогов превысила 10 млн. грн.

По результатам досудебного расследования ответственным лицам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов.

В ходе расследования нанесенный государственному бюджету ущерб возместили в полном объеме. В бюджет предприятия уплатили более 10 млн. грн.

Напомним, что в Черниговской области суд рассматривал дело, связанное с заработком на OnlyFans. Налоговая насчитала женщине огромные штрафы и налоги из-за якобы получения доходов с этой платформы.