В Харьковской области спасли сову, которая запуталась в антидроновой сетке
В Великобурлуцкой общине Харьковской области полицейские во время патрулирования спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Птицу правоохранители заметили во время патрулирования прифронтовой территории. Сова попала в сетку и не могла самостоятельно уволиться.
Полицейские офицеры общины осторожно освободили птицу и осмотрели ее, чтобы проверить, нет ли видимых травм или переломов.
Убедившись, что сова не пострадала, не нуждается в ветеринарной помощи и находится в безопасности, правоохранители отпустили ее в природную среду.
Напомним, что ранее в Харькове во время ликвидации последствий обстрела обнаружили двое чаек. Птицы после атаки врага нуждались в помощи.
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