В Харьковской области спасли сову, которая запуталась в антидроновой сетке

Фото: полиция Харьковской области

В Великобурлуцкой общине Харьковской области полицейские во время патрулирования спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Птицу правоохранители заметили во время патрулирования прифронтовой территории. Сова попала в сетку и не могла самостоятельно уволиться.

Полицейские офицеры общины осторожно освободили птицу и осмотрели ее, чтобы проверить, нет ли видимых травм или переломов.

Убедившись, что сова не пострадала, не нуждается в ветеринарной помощи и находится в безопасности, правоохранители отпустили ее в природную среду.

Напомним, что ранее в Харькове во время ликвидации последствий обстрела обнаружили двое чаек. Птицы после атаки врага нуждались в помощи.