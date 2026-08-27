12:42  27 августа
Во Львовской области перевернулся автомобиль: пострадала женщина и трое детей
12:30  27 августа
На Закарпатье ТЦК мобилизовал полицейского-майора с бронированием
10:41  27 августа
После увольнения Сырский поступил в докторантуру НУОУ
UA | RU
UA | RU
27 августа 2026, 19:59

В Харьковской области спасли сову, которая запуталась в антидроновой сетке

27 августа 2026, 19:59
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Харьковской области
Читайте також
українською мовою

В Великобурлуцкой общине Харьковской области полицейские во время патрулирования спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Птицу правоохранители заметили во время патрулирования прифронтовой территории. Сова попала в сетку и не могла самостоятельно уволиться.

Полицейские офицеры общины осторожно освободили птицу и осмотрели ее, чтобы проверить, нет ли видимых травм или переломов.

Убедившись, что сова не пострадала, не нуждается в ветеринарной помощи и находится в безопасности, правоохранители отпустили ее в природную среду.

Напомним, что ранее в Харькове во время ликвидации последствий обстрела обнаружили двое чаек. Птицы после атаки врага нуждались в помощи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
спасатели птица Харьковская область
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
В Подольском районе столицы зафиксировано повреждение жилого дома
27 августа 2026, 19:25
В Киеве изменено движение поездов на "красной" линии метрополитена
27 августа 2026, 18:58
На шахте "Межиричанская" во Львовской области произошла смертельная авария
27 августа 2026, 18:45
На Днепропетровщине на взятке задержали директор колледжа
27 августа 2026, 18:33
Во Львове проведут акцию благодарности украинским военным: как присоединиться
27 августа 2026, 18:20
Украинский "Гарт" уничтожил российский танк
27 августа 2026, 18:10
В Киеве мужчина получил 4 года тюрьмы за передачу наркотиков в суде
27 августа 2026, 17:59
В Киевской области состав компании Рошен уничтожен в результате обстрелов
27 августа 2026, 17:55
В Кривом Роге полиция задержала торговца опасным "товаром"
27 августа 2026, 17:31
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Все блоги »