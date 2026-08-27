В Житомирской области парень торговал наркотиками прямо на улице

Фото: Нацполиция

В Бердичеве задержан молодой парень. Оказалось, он зарабатывал на наркотиках

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Милиционеры выяснили, что 20-летний местный житель продавал наркотики. Он встречался с покупателями прямо на улицах. Его задержали прямо во время такой "продажи". Оказалось, что раньше он уже занимался наркобизнесом.

"Правоохранители задокументировали несколько случаев сбыта фигурантом особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Следовательно, мужчине грозит лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества", - говорят в полиции.

Напомним, СБУ разоблачила международный канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы в Украину. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали 15-20 миллионов гривен. 10 участников наркосиндиката были задержаны в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.